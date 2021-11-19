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Досуг / Погода

Шквалистый ветер и мокрый снег с дождём несет циклон в Псковскую область

19 ноября 2021 года, 09:32

В центральной России ожидается сильный шквалистый ветер и аномальное количество мокрого снега и дождя, которые несёт циклон «Ульрих». Об этом сообщает Телеграм-канал «Россетей Северо-Запада». Филиалы «Россетей Северо-Запада» в Псковской, Вологодской и Новгородской областях перешли в режим повышенной готовности.

Шквалистый ветер и мокрый снег с дождём несет циклон в Псковскую область

Фото: pixabay

Такая погода сохранится до субботы. Для экстренного восстановления электроснабжения подготовили 389 аварийных бригад и 576 единиц техники. Для резервного обеспечения социально значимых объектов подготовили 112 дизельных генераторов общей мощностью 6,2 МВт.

В этот период специалисты призывают соблюдать правила техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи: не приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров и не пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключении электричества и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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