До +6 градуса прогнозируется в Псковской области 19 ноября

19 ноября в Псковской области температура днем будет от +1 до +6 градусов, ночью – от -1 до +4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, 19 ноября в Псковской области ожидается облачность. Днем пройдёт небольшой дождь, ночью – осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер днем западных направлений, умеренный, ночью – сильный, порывистый.

В Пскове в дневное время столбики термометров будут держаться на отметке +3...5 градусов. Ночью похолодает до +1...+3 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +2...+4 градуса. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 0...+2 градуса.