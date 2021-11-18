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Досуг / Погода

Небольшой дождь и до +5 градусов ожидаются в Псковской области 19 ноября

18 ноября 2021 года, 18:37

19 ноября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке 0...+5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Небольшой дождь и до +5 градусов ожидаются в Псковской области 19 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В ночное время по региону пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами прогнозируется небольшой дождь.

Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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