Небольшой дождь и до +5 градусов ожидаются в Псковской области 19 ноября

19 ноября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке 0...+5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
19 ноября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке 0...+5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В ночное время по региону пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами прогнозируется небольшой дождь.
Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.