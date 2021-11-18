30 пожаров произошли в Пскове в октябре

В октябре в Пскове произошли 30 пожаров. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя главного государственного инспектора Пскова по пожарному надзору Олесю Васильеву. Данные стали известны на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября.

В результате данных пожаров, основными причинами которых стали алкоголь и курение, в Пскове погибли три человека. За ноябрь были локализованы 15 пожаров, погибших нет. За оба месяца не было выявлено ни одного пострадавшего.

«Большое внимание уделяется профилактике пожаров, сейчас работа в данном направлении усилена. Мы в тесном контакте с соцзащитой работаем», – подчеркнула Олеся Васильева.