Участок дороги по Советской набережной за Шведской горкой отремонтируют в Пскове

В Пскове отремонтируют участок дорожного полотна по Советской набережной за Шведской горкой. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил и.п. главы городской администрации Борис Елкин.

«Поступает много обращений по поводу состоянию участка дороги по Советской набережной за Шведской горкой. Поручил подрядной организации совместно с УГХ в ближайшее время привести в порядок этот участок дороги», – отметил он.



По его словам, на данный момент рассматривается возможность установки удерживающих ограничений. Они помогут предотвратить в зимний период съезд автотранспорта.

Также Борис Елкин подчеркнул, что в створе улицы Александра Невского для удобства жителей дома по улице Леона Поземского, 44 и близлежащих домов будет организован проезд.

«Примерно через две недели археологи должны завершить раскопки на участке от Церкви Варлаама Хутынского до улицы Набат. И тогда подрядчик приступит к работам по прокладке инженерных сетей на этом участке», – сообщил и.п. главы администрации Пскова.