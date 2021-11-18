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Происшествия

В Печорах обнаружили тело мужчины

18 ноября 2021 года, 13:21

Утром 18 ноября неизвестный позвонил в приемный покой Печорской районной больницы и сообщил, что рядом с домом № 9 на улице Вокзальной в Печорах лежит тело мужчины. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

В Печорах обнаружили тело мужчины

Фото: ПАИ

Прибывшие на место сотрудники Скорой помощи констатировали смерть. При этом не было выявлено видимых признаков насильственной смерти. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По предположению компетентных источников, мужчина умер от переохлаждения.

На месте работают полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются.

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