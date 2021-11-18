В Печорах обнаружили тело мужчины

Утром 18 ноября неизвестный позвонил в приемный покой Печорской районной больницы и сообщил, что рядом с домом № 9 на улице Вокзальной в Печорах лежит тело мужчины. Об этом сообщает газета «Печорская правда».
Утром 18 ноября неизвестный позвонил в приемный покой Печорской районной больницы и сообщил, что рядом с домом № 9 на улице Вокзальной в Печорах лежит тело мужчины. Об этом сообщает газета «Печорская правда».
Прибывшие на место сотрудники Скорой помощи констатировали смерть. При этом не было выявлено видимых признаков насильственной смерти. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По предположению компетентных источников, мужчина умер от переохлаждения.
На месте работают полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются.