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Досуг / Погода

До +6 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 18 ноября

18 ноября 2021 года, 09:30

18 ноября в Псковской области днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов, ночью столбики термометров будут показывать до 0...+4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается облачность. Днем выпадут умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура днем будет +4...+6, ночью – 0...+2.

В Великих Луках днем также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Столбики термометров днем покажут +2...+4, ночью – 0...+2.

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