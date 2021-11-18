До +6 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 18 ноября

18 ноября в Псковской области днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов, ночью столбики термометров будут показывать до 0...+4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается облачность. Днем выпадут умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура днем будет +4...+6, ночью – 0...+2.

В Великих Луках днем также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Столбики термометров днем покажут +2...+4, ночью – 0...+2.