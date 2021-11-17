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Досуг / Погода

До 6 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 18 ноября

17 ноября 2021 года, 18:41

18 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +1...+6 градусов и -3...+2 градуса – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 6 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 18 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 ноября по Псковской области прогнозируется облачная погода. В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега с переходом в дождь.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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