До 6 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 18 ноября

18 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +1...+6 градусов и -3...+2 градуса – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 ноября по Псковской области прогнозируется облачная погода. В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега с переходом в дождь.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.