До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 ноября

17 ноября в Псковской области днем температура будет от +0 до +3 градусов, ночью – от -1 до +4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность. В дневное время пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а во второй половине ночи и утром прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные в виде мокрого снега, переходящего в дождь, и снега. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове днем ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, во второй половине ночи – в виде снега, мокрого снега, утром ожидается снег переходящий в дождь. Псковичей днем ожидает температура от +1 до +3 градусов, ночью ожидается около 0 градусов.

В Великих Луках днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром будет небольшой снег, мокрый снег. Дневная температура составит от +0 до +2, ночная – от -0 до -2.