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Происшествия

Рабочий лишился руки на производстве в Опочке

17 ноября 2021 года, 08:30

16 ноября в Опочке Псковской области  сотрудник мастерской при фабрике «Север» лишился руки. Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

Рабочий лишился руки на производстве в Опочке

Как сообщили следователи, происшествие произошло, когда во время работы мужчина случайно нажал ногой на педаль, координирующую нож станка по нарезке картона. В итоге он лишился руки по плечо. 

Врачи оказали ему первую медицинскую помощь в Опочке и отправили в Псков.

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