Рабочий лишился руки на производстве в Опочке

16 ноября в Опочке Псковской области сотрудник мастерской при фабрике «Север» лишился руки. Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

Как сообщили следователи, происшествие произошло, когда во время работы мужчина случайно нажал ногой на педаль, координирующую нож станка по нарезке картона. В итоге он лишился руки по плечо.

Врачи оказали ему первую медицинскую помощь в Опочке и отправили в Псков.