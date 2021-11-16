До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября

17 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+3 градуса и -4...+1 градус – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
17 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+3 градуса и -4...+1 градус – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Днем в отдельных районах пройдут слабые осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы.