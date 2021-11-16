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Транспорт / Инфраструктура

С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии

16 ноября 2021 года, 17:35

С 17 ноября в Пскове для движения автотранспорта перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил и.п. главы городской администрации Борис Елкин. Реконструкция на дорожном участке осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Ограничения начнутся со среды, 17 ноября. Однако, подрядчик заверил, что одна полоса по-прежнему останется свободной для транспорта. Будет открыт въезд на кольцо со стороны улицы Кузбасской дивизии», – отметил он.

По его словам, цель ремонтных работ на данном дорожном участке заключается в устройстве защиты ветки газопровода, идущей под дорогой. Подрядной организацией будет установлен защитный кожух газопровода, далее восстановят дорожную одежда под ним. Также будет выведен газовый ковер.

«В целом на объекте уже вырисовывается зона, прилегающая к проезжей части: выполнена планировка и основание пешеходных и велосипедных дорожек, установлен бортовой камень, подведен кабель под будущее освещение. Скоро будут ставить опоры», – подчеркнул Борис Елкин.

Он отметил, что на дорожном участке уже завершена большая часть работ на инженерных сетях. Так, подрядчиком было выполнено переустройство водопровода, перенесены линии связи и вынесена теплотрасса. И.п. главы администрации Пскова также сообщил, что первый пусковой комплекс закончат в декабре 2022 года.

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