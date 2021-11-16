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Досуг / Погода

Федеральный эксперт рассказал о декабрьских температурах в Псковской области

16 ноября 2021 года, 13:10

О прогнозе погоды на декабрь в европейской части страны рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

Федеральный эксперт рассказал о декабрьских температурах в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Метеоролог сообщила, что на северо-западе – в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях – возможны частые оттепели. В декабре днем будет преобладать температура от -3 до +2 градусов. Ночью эти показатели будут равны около -6...-1 градус.

В пределах климатической нормы погода будет ниже Москвы, в частности на юге европейской части: в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе.

На востоке Северо-западного округа – в Архангельской области, Коми и Ненецком округе – ночью будет -8...-13 градусов, днем – -4...-9 градусов.


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