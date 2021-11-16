Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Через Псковскую область снова будет ходить поезд Минск - Мурманск

16 ноября 2021 года, 11:52

С 14 декабря Белорусская железная дорога (БЧ) возобновит курсирование международного поезда №65/66  Минск – Мурманск. Об этом БЧ сообщают в своей группе «ВКонтакте».

Через Псковскую область снова будет ходить поезд Минск - Мурманск

Фото: pixabay

Маршрут поезда будет проходить через Оршу, Витебск, Невель, Новосокольники, Дно, Великий Новгород, Волховстрой, Петрозаводск.

Из Минска поезд будет отправляться по вторникам в 10:23 и прибывать в Мурманск через двое суток в 05:58.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной
В Пскове ведется благоустройство еще пяти дворов
Не Dota единой богата Россия – команда РСХБ в финале Autonomous Greenhouse Challenge
В Пскове впервые пройдёт тур по новостройкам по системе трейд-ин
Зимняя обувь на все случаи жизни
На гранты до 300 млн рублей могут претендовать псковские IT-компании

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте