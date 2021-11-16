Через Псковскую область снова будет ходить поезд Минск - Мурманск

С 14 декабря Белорусская железная дорога (БЧ) возобновит курсирование международного поезда №65/66 Минск – Мурманск. Об этом БЧ сообщают в своей группе «ВКонтакте».

Маршрут поезда будет проходить через Оршу, Витебск, Невель, Новосокольники, Дно, Великий Новгород, Волховстрой, Петрозаводск.

Из Минска поезд будет отправляться по вторникам в 10:23 и прибывать в Мурманск через двое суток в 05:58.