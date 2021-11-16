До +2 градусов ожидается в Псковской области 16 ноября

16 ноября в Псковской области днем воздух прогреется до 0...+2 градусов, ночью похолодает до -4...+1 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в области ожидается переменная облачность. День пройдёт без существенных осадков, ночью местами небольшой снег. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове в дневное время столбики термометров будут держаться на отметке +0...+2 градуса. Ночью похолодает до 0...-2 градусов.

В Великих Луках ночью слабый снег. Температура днем будет от +0 до +1, ночью будет от 0 до -2.