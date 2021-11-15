В Пскове заключен контракт на ремонт улицы Труда по нацпроекту

Контракт на ремонт улицы Труда по национальному проекту заключен в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации. Работы на дорожном объекте продлятся до конца августа 2023 года и будут разделены на два этапа.

В первого этапе, который продлится до 26 августа 2022 года, подрядчик приведет в порядок дорожный участок от дома №4 по улице Труда до улицы Текстильной. В рамках второго этапа, до 25 августа 2023 года, будет отремонтирован участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной.

В ходе ремонтных работ подрядчиком будет отфрезеровано старое покрытие, выполнено устройство выравнивающего слоя и геосетки, уложен верхний слой асфальта. Также установят новый бортовой камень, заменят плиты перекрытий и люки, отремонтируют посадочные площадки автобусных остановок и тротуары. Часть пешеходного ограждения в ходе работ заменят живой изгородью из кизильника.

Ремонт улицы Труда будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядчиком – ООО «Дорстройсервис».