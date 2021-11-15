До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 16 ноября

16 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...+3 градуса. Ночью ожидается похолодание до -1...-6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
16 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...+3 градуса. Ночью ожидается похолодание до -1...-6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 ноября по Псковской области ожидается переменная облачность. В дневное время прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы.