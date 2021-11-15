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Досуг / Погода

До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 16 ноября

15 ноября 2021 года, 18:27

16 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...+3 градуса. Ночью ожидается похолодание до -1...-6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 16 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 ноября по Псковской области ожидается переменная облачность. В дневное время прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.

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