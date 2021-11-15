Более 46 тысяч пачек немаркированных сигарет изъяли псковские таможенники

Псковские таможенники изъявили 46 тыс. 200 пачек немаркированных сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В Великолукском районе сотрудниками мобильной группы Псковской таможни было остановлено транспортное средство, в грузовом отсеке которого находились ванны. В ходе осмотра автомобиля сотрудники таможни обнаружили за сантехнической продукцией 95 коробок с белорусской табачной продукцией. На сигаретах отсутствовала маркировка акцизными марками РФ и обязательными средствами идентификации. Сопроводительные документы на перемещаемую табачную продукцию у водителя транспортного средства отсутствовали.

Немаркированные пачки с сигаретами были изъяты и переданы территориальному органу МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Их ориентировочная стоимость превысила 2,3 млн рублей.