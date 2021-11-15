До +1 градуса прогнозируется в Псковской области 15 ноября

15 ноября в Псковской области температура днем будет от +0 до +1 градуса, ночью – от -2 до -7 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 ноября в Псковской области ожидается переменная облачность. День пройдёт без осадков. Ветер днем переменных направлений, слабый.

В Пскове в дневное время столбики термометров будут держаться на отметке +0...+1 градус. Ночью похолодает до -3...-5 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +0...+1 градуса. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки -4...-6 градусов.