До 6 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 14 ноября

14 ноября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +1…+6 градусов и похолодает до -3…+2 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 14 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по региону пойдут небольшие дожди. Ветер северных направлений слабый.

В Пскове существенных осадков не прогнозируется. Воздух в дневное время прогреется до +4…+6 градусов. Ночью похолодает до -1…+1 градуса.