С 16 по 21 ноября движение транспорта закроют на улице Кузбазсской дивизии в Пскове

С 8:00 16 ноября до 24:00 21 ноября участок улицы Кузбасской дивизии в районе кругового движения на пересечении с улицей Никольской будет закрыт для движения автомобилей. Об этом «Псковской праве» сообщили в пресс-службе администрации города.