До +6 градусов ожидается в Псковской области 13 ноября

13 ноября в Псковской области температура днем будет от +1 до +6 градусов, ночью – от -2 до +3 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
13 ноября в Псковской области температура днем будет от +1 до +6 градусов, ночью – от -2 до +3 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.
Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление высокое.