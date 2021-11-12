К ремонту дорог в частном секторе планируют перейти в Пскове

Большое число улиц, ремонт которых запланирован на 2022–2023 годы в Пскове, находятся в частном секторе. Об этом рассказал исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин рассказал в прямом эфире в своем Instagram.

Елкин поделился с подписчиками, что формируется программа следующего года по ремонту улиц. «Список улиц очень серьёзный и большой. Есть статистика по количеству жалоб, но исходим не только из их количества, но и от фактического состояния улиц и интенсивности движения», – подчеркнул и. п. главы администрации города.

По словам Бориса Елкина большое количество улиц , которые планируются на 2022–2023 годы, – это улицы частного сектора. «Мы уже переходим от главных магистралей к улицам частного сектора, небольшим проездам», – подчеркнул и. п. главы администрации Пскова. Он также сообщил, что много проблемных точек в Любятово, Крестах, Лепешах и в районе Завокзалья.