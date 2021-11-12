С 15 ноября в Псковской области похолодает до -7 градусов

С 15 ноября в Псковской области изменится характер погоды, что приведет к снижению температур до -7 градусов. Об этом сообщает «АиФ-Псков».

Как отметила начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, ночные заморозки в Псковской области ожидаются с 15 ноября. Ночные температуры опустятся до -2...-7, -1...-6 градусов.

«Дневные температуры ожидаются около нуля или слабоположительные. Уже будут проблески зимней погоды, но ещё не окончательные», – сообщила Тала Нещадимова.

В выходные, 13 и 14 ноября, погода в регионе будет солнечной. В дневное время воздух прогреется до +1...+6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2...+3 градусов.

«Погода будет с прояснениями, то есть ожидается солнышко. Ветер северный, но слабый. Осадки небольшие», – отметила Тала Нещадимова. По ее словам, дожди в регионе начнутся со следующей недели.

В настоящее время в Псковской области образование снежного покрова не прогнозируется.