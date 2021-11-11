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Досуг / Погода

До +9 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 12 ноября

11 ноября 2021 года, 18:47

12 ноября по Псковской области температура днем будет от +4 до +9 градусов, ночью – от +0 до +5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +9 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 12 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 ноября по Псковской области ожидается облачная погода и небольшие дожди. Ночью – местами умеренные.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду

Атмосферное давление низкое.

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