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Спорт / Соревнования

Псковичи приняли участие во всемирных соревнованиях по триатлону в Турции

11 ноября 2021 года, 16:26

Псковские спортсмены-любители Дмитрий Борисов и Александр Марчев приняли участие во всемирном соревновании по триатлону Ironman. Гонка состоялась 31 октября в Турции, сообщил «Псковской правде» один из участников.

Псковичи приняли участие во всемирных соревнованиях по триатлону в Турции

Фото из личного архива Дмитрия Борисова

«Своим результатом я не просто доволен, я счастлив! Я прозанимался примерно год и в планах было выйти из шести часов в лучшем случае. Общий лимит на гонку - семь часов», - поделился Дмитрий Борисов.

На прохождение дистанции ему понадобилось 5 часов 47 минут, его другу Александру Марчеву - 5 часов 30 минут. Расстояние маршрута – 113 километров. 90 из которых нужно преодолеть на велосипеде, 1,93 – проплыть и 21,1 - пробежать. Эти этапы проводятся друг за другом, без перерыва.

«Триатлон – это попытка преодолеть себя, свои страхи. Должна быть очень сильная мотивация! Нужно этого очень сильно хотеть или иметь предрасположенность к таким циклическим видам спорта. У меня, наверное, просто есть мечта, к которой я аккуратно иду», - уверен Дмитрий Борисов.

Подробнее о самой гонке и подготовке к ней читайте на сайте «Псковской правды» в материале «Железные скобари». 

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