Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковский тренер школы «Олимп» назвала оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием

11 ноября 2021 года, 16:19

Оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием назвала инструктор-методист спортивной школы «Олимп» Татьяна Семилетова 11 ноября на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Псковский тренер школы «Олимп» назвала оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием

Фото: ПАИ

По словам тренера, в спортивную школу набирают детей с 4 лет. «Хорошо, когда работа складывается правильно. Удобно, когда дети в 4 года поступают, в 5 лет это сложно», – поделилась Татьяна Семилетова. Тренер добавила, что данный вид спорта очень «трудно координационный».

«Все эти двойные прыжки сложные. Для нашего псковского катания это большое достижение. По мере сил стараемся развивать фигурное катание в Пскове», – рассказала Семилетова, добавив, что в спортшколе хотелось бы готовить спортсменов к высшим достижениям.

По мнению Татьяны Семилетовой, для Пскова и Псковской области фигурное катание – это новый спорт, и тренерские кадры практически все приезжие. «У нас всего один псковский тренер, все остальные московские, они переезжают из других городов», – уточняет она.

Президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева подчеркнула, что наблюдать какие-то результаты у спортсменов можно будет только после того, как в Псковской области «воспитают своих тренеров, которые отучатся и вернутся обратно» в регион.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Запредельное достижение

Спорт
12 ноября 16:04

Запредельное достижение

Фигуристка Валерия Зайцева рассказала, как шла к своей главной победе
Железные скобари

Спорт
11 ноября 15:15

Железные скобари

Псковские спортсмены-любители приняли участие в одном из самых сложных состязаний в мире

Футбол vs борщевик

Спорт
12 августа 17:52

Футбол vs борщевик

Пскович хочет построить спортивную школу на месте пустыря