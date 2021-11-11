Псковский тренер школы «Олимп» назвала оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием

Оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием назвала инструктор-методист спортивной школы «Олимп» Татьяна Семилетова 11 ноября на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам тренера, в спортивную школу набирают детей с 4 лет. «Хорошо, когда работа складывается правильно. Удобно, когда дети в 4 года поступают, в 5 лет это сложно», – поделилась Татьяна Семилетова. Тренер добавила, что данный вид спорта очень «трудно координационный».

«Все эти двойные прыжки сложные. Для нашего псковского катания это большое достижение. По мере сил стараемся развивать фигурное катание в Пскове», – рассказала Семилетова, добавив, что в спортшколе хотелось бы готовить спортсменов к высшим достижениям.

По мнению Татьяны Семилетовой, для Пскова и Псковской области фигурное катание – это новый спорт, и тренерские кадры практически все приезжие. «У нас всего один псковский тренер, все остальные московские, они переезжают из других городов», – уточняет она.

Президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева подчеркнула, что наблюдать какие-то результаты у спортсменов можно будет только после того, как в Псковской области «воспитают своих тренеров, которые отучатся и вернутся обратно» в регион.