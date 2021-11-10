До +9 градусов ожидается в Псковской области 11 ноября

11 ноября по Псковской области температура воздуха днем будет от +4 до +9 градусов, ночью – от +1 до +6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
11 ноября по Псковской области температура воздуха днем будет от +4 до +9 градусов, ночью – от +1 до +6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 ноября по Псковской области ожидается облачная погода и небольшие дожди.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
Атмосферное давление низкое.