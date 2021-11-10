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Спорт

Видео с элементами воздушной гимнастики сняла псковская спортсменка на фоне Кремля

10 ноября 2021 года, 13:10

 Гимнастка, чемпионка России, тренер Виолетта Африкантова сняла видеоролик, в котором на фоне кремля в Пскове продемонстрировала элементы воздушной гимнастики. Для этого возле Ольгинской часовни на берегу реки Великой был установлен подъёмный кран, на стрелу которого подвесили гимнастическое кольцо.

Видео с элементами воздушной гимнастики сняла псковская спортсменка на фоне Кремля

Виолетта Африкантова продемонстрировала десяток различных элементов на высоте. «Было совсем не страшно и не холодно. Все было под контролем. Я была уверена в трюках и подвесе», – рассказала она в интервью газете «Комсомольская правда. Псков».

По словам спортсменки, через свой ролик она хотела показать, что в Пскове тоже занимаются воздушной гимнастикой.

За сутки после размещения в социальных сетях видео гимнастки набрало около 3 тысяч просмотров.

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