Видео с элементами воздушной гимнастики сняла псковская спортсменка на фоне Кремля

Гимнастка, чемпионка России, тренер Виолетта Африкантова сняла видеоролик, в котором на фоне кремля в Пскове продемонстрировала элементы воздушной гимнастики. Для этого возле Ольгинской часовни на берегу реки Великой был установлен подъёмный кран, на стрелу которого подвесили гимнастическое кольцо.

Виолетта Африкантова продемонстрировала десяток различных элементов на высоте. «Было совсем не страшно и не холодно. Все было под контролем. Я была уверена в трюках и подвесе», – рассказала она в интервью газете «Комсомольская правда. Псков».

По словам спортсменки, через свой ролик она хотела показать, что в Пскове тоже занимаются воздушной гимнастикой.

За сутки после размещения в социальных сетях видео гимнастки набрало около 3 тысяч просмотров.