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Транспорт / Инфраструктура

С опережением графика ведутся дорожные работы на улице Коммунальной в Пскове

10 ноября 2021 года, 11:40

Дорожные работы на улице Коммунальной в Пскове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся с опережением графика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Ремонтные работы, которые должны были завершиться по графику в 2022 году, будут выполнены в 2021 году.

С опережением графика ведутся дорожные работы на улице Коммунальной в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Подрядчиком уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на основном ходу проезжей части. На данный момент подрядной организации ООО «Дорожный отряд» осталось заасфальтировать 40% тротуаров и съезды, а также восстановить зеленую зону вдоль дороги и нанести разметку.

До конца 2021 года ремонтные работы будут проведены на первом участке улицы Коммунальной – от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной. До 30 августа 2023 года дорожные работы запланированы на участке от улицы Юбилейной до улицы Коммунальной, 70, а также дублеры.

Финансирование ремонта улицы Коммунальной – более 215 млн рублей – ведется из федерального и областного бюджетов. Контракт на выполнение работ был подписан между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Дорожный отряд».

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Комментарии

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Бабулечка
17:31 10.11.2021

Более 230 млн рублей освоили за два месяца на ремонт ул.Коммунальной в Пскове. Дорога была в хорошем состоянии,тем более год назад затрачено несколько млн рублей на срезание дёрна вдоль улицы и посев травы.Сейчас эта работа вновь взрыта и завалена отходами от ремонта...<br/>Чуть более 170 млн руб. три дня назад направили в районы Пскова на социальные выплаты,на реализацию мер соцподдержки граждан. .. То есть меры поддержки мизерные,а в асфальт закатывают огромные средства...<br/>

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