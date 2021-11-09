В Псковской области в ближайшие дни ожидается потепление

Тепло и пасмурно будет в Псковской области в ближайшие дни. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По ее словам, 9 ноября Псковская область находится в тыловой части циклона, в области повышенного давления, обуславливающей в регионе солнечную погоду.

«Сегодня ночью мы заходим в теплый сектор циклона. Будет приближаться теплый фронт с осадками, они начнутся в виде снега, затем перейдут в мокрый снег, затем в дождь. Погода завтра будет некомфортная, возможно усиление ветра юго-западного направления до умеренного», – подчеркнула Тала Нещадимова и добавила, что в ближайшие несколько дней в Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке 0...+7 градусов. В течение 2-3 дней также ожидаются осадки.

Кроме того, она отметила, что до конца следующей недели в регионе установление снежного покрова не прогнозируются. «Пока такого явного, хорошего зимнего процесса не ожидается», – уточнила Тала Нещадимова.