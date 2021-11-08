До +4 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 9 ноября

9 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1…+4 градуса и -5…0 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.





Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В дневное время ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ночью будет небольшой мокрый снег, переходящий в снег. На дорогах будет гололедица.

Ветер северных и западных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами он ожидается порывистым.

Атмосферное давление высокое.