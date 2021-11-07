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Досуг / Погода

До +8 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 7 ноября

7 ноября 2021 года, 10:30

7 ноября в Псковской области воздух в дневное время прогреется до +3…+8 градусов. Ночью температура будет от +0…+5 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До +8 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 7 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу синоптиков, 7 ноября по Псковской области ожидаются облачная погода и дожди, ночью – местами с мокрым снегом. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове днем будет облачно и пройдут дожди. Ночью ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер южных направлений умеренный. Температура днем будет от +6 до +8, ночью – от +0 до +2. 

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