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Досуг / Погода

Дожди и до +9 градусов ожидаются в Псковской области 6 ноября

6 ноября 2021 года, 09:57

6 ноября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +4…+9 градусов и похолодает до +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Дожди и до +9 градусов ожидаются в Псковской области 6 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу синоптиков, 6 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируются умеренные дожди. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове днем пройдут дожди. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6…+8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов. 

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