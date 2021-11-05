До 13 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 5 ноября

5 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов и +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
5 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов и +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, 5 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время прогнозируются небольшие дожди. Ветер южных направлений умеренный. Ближе к вечеру местами порывистый.
В Пскове облачная погода, днем небольшие дожди. Воздух в дневное время прогреется до +9…+11 градусов. Ночью похолодает до +3…+5 градусов.