Разыскивается 29-летний житель Островского района

29-летний Александр Желнов пропал в Островском районе, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в «ВКонтакте». Пропавший жил в деревне Заборовье.

С 23 июня 2021 года местонахождение неизвестно.

Александр Желнов ростом 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Предположительно был одет в серую куртку и тёмные спортивные штаны.

Нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.