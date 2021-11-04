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Происшествия

Разыскивается 29-летний житель Островского района

4 ноября 2021 года, 15:49

29-летний Александр Желнов пропал в Островском районе, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в «ВКонтакте». Пропавший жил в деревне Заборовье. 

Разыскивается 29-летний житель Островского района

С 23 июня 2021 года местонахождение неизвестно.

Александр Желнов ростом 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Предположительно был одет в серую куртку и тёмные спортивные штаны. 

Нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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