До +11 градусов прогнозируется в Псковской области 4 октября

4 ноября в Псковской области днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, ночью похолодает до+3...+8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями . Днем существенных осадков не прогнозируется, ночью пройдут дожди. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове днем температура будет от +8 до +10 градусов, ночью – от +4 до +6 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +9...+11 градусов, ночью столбики термометров покажут +5...+7 градусов.