До +10 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 3 ноября

3 ноября в Псковской области днем воздух прогреется до +5...+10 градусов, ночью столбики термометров покажут +2...+7 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями. В регионе пройдут небольшие дожди, ночью – местами умеренные. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове пройдут небольшие дожди. Температура днем будет от +8 до +10 градусов, ночью – от +4 до +6.

В Великих Луках также ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +7...+9 градусов, ночью – до +5...+7.