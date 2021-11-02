Дождь и до +10 градусов прогнозируются в Псковской области 3 ноября

3 ноября по Псковской области воздух в дневное время погреется до +5…+10 градусов и похолодает до +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
3 ноября по Псковской области воздух в дневное время погреется до +5…+10 градусов и похолодает до +1…+6 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В ночное время пройдут небольшие дожди. Днем ожидаются умеренные осадки.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление вновь ниже нормы.