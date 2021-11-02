В Псковской области определили подрядчика на ремонт почти 40 км дороги на границе с Белоруссией

В Псковской области определен подрядчик на ремонт 38 км автодороги «Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. По итогам открытого конкурса, который прошел в электронной форме, поставщиком стало ООО «Автомобильные дороги Пскова».

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядчиком будет приведено в нормативное состояние 38 км дороги, находящейся на границе с Белоруссией.

На первом, подготовительном этапе площади автомобильной трассы расчистят от деревьев и кустарников в полосе отвода, срежут асфальтобетонное покрытие и разберут барьерные ограждения. После этого подрядчик приступит к ремонтным работам на искусственных сооружениях, в ходе которых будут очищены и отремонтированы водопропускные трубы.

Также дорожный контракт предусматривает ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги путем укладки двух слоев асфальтобетона, укрепление прибровочной части обочин засевом трав по слою растительного грунта и обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью. Кроме того, на трассе установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Заказчиком ремонтных работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость ремонта 38 км автодороги «Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией» составит свыше 687 млн рублей.