Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Изменилось время прилета авиарейсов «Москва – Псков»

2 ноября 2021 года, 16:15

В расписание прилета самолетов на авиарейсе «Москва – Псков» внесли изменения. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артема Тарасова.

Изменилось время прилета авиарейсов «Москва – Псков»

Фото: Дарья Хваткова

По его словам, прилет самолета авиакомпании «Азимут» из Москвы в Псков во все дни, кроме воскресенья, запланирован на 23.55. В воскресный день – в 00.25.

Количество авиарейсов на маршруте «Псков – Москва» осталось прежним. Самолеты продолжат летать ежедневно. Кроме того, неизменным осталось и время вылета авиалайнеров из аэропортов Москвы и Пскова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте