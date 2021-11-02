Дорога в Палкинском районе введена в эксплуатацию после ремонта

Дорогу Воронино — Гриханиха в Палкинском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На объекте привели в нормативное состояние около 1,7 км дороги. Рабочие восстановили дорожную одежду на основном ходу, примыканиях и съездах; выполнили устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей; укрепили обочины песчано-гравийной смесью; отремонтировали и прочистили водопропускные трубы; срезали кустарники и мелколесье; установили дорожные знаки.