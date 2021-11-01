До 9 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 2 ноября

2 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +4...+9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1...+4 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
2 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +4...+9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1...+4 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 ноября по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.