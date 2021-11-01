Дикое животное стало причиной инцидента на аэродроме в Пскове

Северо-Западной транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов из-за инцидента с диким животным, произошедшим на аэродроме в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Столкновение самолета Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс по маршруту «Москва-Псков», с диким животным произошло 1 ноября примерно в 00.25.

Согласно предварительным данным, животное, предположительно косуля, выбежало на взлетно-посадочную полосу уже после посадки самолета в аэродроме «Псков» (Кресты) международного аэропорта «Княгиня Ольга». В результате столкновения никаких отклонений в работе воздушного судна и ее параметров зафиксировано не было. На момент инцидента в самолете находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших среди них нет.

На место инцидента по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова выезжал прокурор Псковской транспортной прокуратуры Виталий Фетисов. На данный момент проверяются все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.