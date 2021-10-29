До 14 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 29 октября

29 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +9...+14 градусов и +2...+7 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 29 октября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без дождей. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, ночью похолодает до +4...+6 градусов.

В Великих Луках также не ожидается осадков. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +11...+13 градусов. В ночное столбики термометров опустятся до +4...+6 градусов.