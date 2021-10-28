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Транспорт / Инфраструктура

Ремонт улиц Крупской и Ипподромной в Пскове завершился

28 октября 2021 года, 19:26

28 октября прошла окончательная приемка выполненных работ по ремонту улицы Крупской и двух участков улицы Ипподромной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Подрядная организация ООО «СПЕЦДОР 60» отремонтировала более 1,5 км дорожного полотна: отфрезеровала старый асфальт на проезжей части и уложила два слоя нового асфальтобетонного покрытия, установила новые люки, заменила бортовой камень, а также отремонтировала тротуар, укрепила обочины и обрезала кустарник у проезжей части. В конце работ установили дорожные знаки и искусственные дорожные неровности, нанесли разметку термопластиком, а также увеличили количество «лежачих полицейских» на улице Ипподромной по многочисленным просьбам местных жителей.

Заказчиком работ выступило Управление городского хозяйства Администрации города Пскова. Ремонт прошел в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

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