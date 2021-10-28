До 13 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 29 октября

29 октября в Псковской области температура днем будет от +8 до +13 градусов, ночью – от +4 до +9 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
29 октября в Псковской области температура днем будет от +8 до +13 градусов, ночью – от +4 до +9 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 29 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой дождь, днем – преимущественно без осадков.
Ветер будет западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление высокое.