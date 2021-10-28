Мужчина пострадал, пытаясь проползти под грузовым поездном в Дно

В Дно 60-летний мужчина попал под поезд, под которым пытался проползти, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

Несчастный случай произошёл вечером 27 октября. Сообщение травмировании мужчины поступило в 17:20 от кассира станции Дно.

Установлено, что пострадавший — житель деревни Искра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сократить путь и вместо пешеходного моста отправился на железнодорожные пути. Там стоял грузовой состав, который следовал из Дно в Бологое. Когда мужчина попытался пролезть под поездом, он начал движение.

В итоге состав повредил руку мужчины, теперь ему грозит ампутация кисти.

Сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.