Идею отменить техосмотр для частного транспорта поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали идею об отмене обязательного техосмотра для частных легковых автомобилей. Они направят в Госдуму документ в поддержку данного законопроекта – соответствующее постановление принято депутатским корпусом на 2-й сессии регионального парламента. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Предлагаемое нововведение подразумевает, что легковые автомобили и мотоциклы физлиц, используемые ими в личных целях, не подлежат техосмотру.

Отказ от обязательного ТО предложили на основании анализа дорожно-транспортных происшествий, который показывает, что вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями минимальна. Содержание автомобиля в надлежащем техническом состоянии также предписано правилами дорожного движения.

Вышесказанное не затронет коммерческий и пассажирский транспорт, включая такси. Для остальных техосмотр будет необходим при смене владельца, постановке на учет, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля – при условии, что машина старше четырех лет.

Инициативу по поправкам к федеральному закону «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» проявила «Единая Россия». В авторскую группу законопроекта вошел сенатор от Псковской области, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе может состояться уже в ноябре этого года, поскольку документ включен в программу осенней сессии.