Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Жизни двух псковичей унес пожар в одном из многоквартирных домов

28 октября 2021 года, 10:27

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме по адресу Труда, 53 в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Жизни двух псковичей унес пожар в одном из многоквартирных домов

Фото: Псковское агентство информации

Пожар случился в ночь на 28 октября на кухне однокомнатной квартиры. В результате него на площади 2 кв. м сгорели стол и кресло. Квартира закопчена полностью. При тушении пожарными были обнаружены тела 60-летнего мужчины и женщины. Ее личность в настоящий момент устанавливается.

Из-за произошедшего пожара были эвакуированы восемь жильцов многоквартирного дома. Согласно предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней