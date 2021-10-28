Жизни двух псковичей унес пожар в одном из многоквартирных домов

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме по адресу Труда, 53 в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Пожар случился в ночь на 28 октября на кухне однокомнатной квартиры. В результате него на площади 2 кв. м сгорели стол и кресло. Квартира закопчена полностью. При тушении пожарными были обнаружены тела 60-летнего мужчины и женщины. Ее личность в настоящий момент устанавливается.

Из-за произошедшего пожара были эвакуированы восемь жильцов многоквартирного дома. Согласно предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.